جنوب السودان يتوقع إنتاج 200 ألف برميل يوميا من النفط بحلول 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط بجنوب السودان اليوم الأربعاء إن إنتاج البلاد من النفط بلغ 178 ألف برميل يوميا، وإنه يستهدف أن يبلغ الإنتاج 200 ألف برميل يوميا فى غضون العامين القادمين.
وقال اركانجيلو اوكوانج أولير المدير العام للتخطيط والتدريب والأبحاث لدى وزارة النفط بجنوب السودان فى مؤتمر نفطى فى كيب تاون "نعكف على زيادة إنتاج النفط".
ومن المتوقع أن يدشن جنوب السودان جولة لتراخيص النفط والغاز فى المؤتمر غدا الخميس.
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