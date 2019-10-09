شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 78.3 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية 2018-2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية لتبلغ 78.3 مليار جنيه عام (2018 - 2019) مقابل 74 مليار جنيه عام (2017 - 2018)، بزيادة 5.8%.
وأوضح الجهاز اليوم بمناسبة اليوم العالمي للبريد، والذي يوافق 9 أكتوبر من كل عامأن قيمة المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد بلغت 100.4 مليار جنيه عام (2018 - 2019) مقابل 101.2 مليار جنيه عام (2017 - 2018) بانخفاض 0.8%.
وأضاف أن قيمة المبالغ المودعة بالشيكات البريدية بلغت 132.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 109.1 مليار جنيه خلال العام السابق عليه بزيادة 21.2%، مشيرا إلى أن قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية بلغت 247.3 مليون جنيه عام (2018 - 2019) مقابل 200.9 مليون جنيه عام (2017 - 2018) بزيادة 23.1%.
وأشار إلى أن المراسلات الداخلية المسجلة بالوحدات الحكومية بلغت 28 مليون نموذج عام (2018 - 2019) مقابل 29.1 مليون نموذج عام (2017 - 2018) بانخفاض 3.8%، لافتا إلى أن عدد مكاتب الخدمات البريدية بلغت 3981 مكتبا خلال الفترة المذكورة مقابل 3958 مكتبا خلال فترة المقارنة بزيادة 0.6%.
ونوه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بأن عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني على مستوى الجمهورية بلغت نحو 2381 وحدة عام (2018 - 2019) مقابل 1720 وحدة عام (2017 - 2018) بزيادة 38.4%، وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.
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