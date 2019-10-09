النفط يهبط وسط توترات تجارية قد تحد من الطلب

المناطق - الرياض

هبطت أسعار النفط لثالث جلسة على التوالي اليوم مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين قبيل محادثات التجارة هذا الأسبوع، مما يزيد الضبابية حيال النمو‭‬‬ الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

وما كبح الأسعار أيضًا، بيانات أمريكية لقطاع النفط تظهر ارتفاعًا أكبر من المتوقع في المخزونات لدى أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا، أو 0.2 في المئة إلى 58.12 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، أو 0.2 في المئة إلى 52.51 دولار للبرميل.