جيهان صالح: مؤشرات تقرير التنافسية بوصلة لمعرفة نتائج جهود تحسين مستوى معيشة المواطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن المؤشرات الصادرة عن تقرير التنافسية تعتبر بمثابة بوصلة لمعرفة نتائج جهود الدولة لتحقيق الهدف الأساسي من الجهود وهو تحسين مستوى المعيشة للمواطن.
وأضافت جيهان صالح خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم، أن هناك تحديات يعكسها تقرير التنافسية الجديد، من بينها التركيز على تعميق الصناعة المحلية لتقليل الواردات وخاصة واردات مدخلات الإنتاج وهي تعتبر فرصة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى زيادة التدريب للعمالة في مصر لتعظيم معدل الإنتاجية للعامل وهو ما يترتب عليه زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على العمالة في مصر وبالتالي رفع مستوى الدخول لهم ورفع مستوى المعيشة.
وأشارت جيهان صالح إلى أن الاستثمار الأجنبي له أهمية كبيرة في توفير التمويل اللازم لزيادة عجلة الإنتاج خاصة مع عدم كفاية معدل الإدخار في مصر لتوفير التمويل للمشروعات.
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