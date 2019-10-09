شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تتراجع قليلا والأنظار تتحول إلى هجوم سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت الليرة التركية قليلا اليوم الأربعاء فى الوقت الذى يدرس فيه المستثمرون احتمال توغل أنقرة المزمع فى شمال شرق سوريا، مع قول مساعد للرئيس رجب طيب أردوغان إن القوات التركية ستعبر الحدود "قريبا".

وجاءت تعليقات فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بمكتب الرئيس التركى أثناء الليل فى تغريدة مأخوذة من مقال كتبه ونشرته صحيفة واشنطن بوست فى الوقت الذى مهد فيه انسحاب مفاجئ للقوات الأمريكية السبيل أمام الهجوم التركى على مقاتلين أكراد سوريين.

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وجرى تداول الليرة عند 5.8415 للدولار، متراجعة من مستوى الإغلاق البالغ 5.8350 يوم الثلاثاء.

وبلغت الليرة أدنى مستوياتها فى أكثر من شهر هذا الأسبوع.

وتحركت الليرة ارتفاعا وانخفاضا هذا الأسبوع بفعل تعليقات من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وبعد يوم من تحذيره من أنه قد "يدمر" اقتصاد تركيا إن هى تجاوزت الحدود فى عمليتها السورية، كتب ترامب على تويتر أمس الثلاثاء أن أنقرة "شريك تجارى كبير" للولايات المتحدة وأن التعامل معها كان جيدا.