شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الغوص: تصاريح عمل لمدربى الغوص والمصورين المحترفين "شرط" فى جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت غرفة الغوص والأنشطة البحرية أعضاءها من مراكز الغوص العاملة فى منطقة جنوب سيناء بضرورة الحصول على تصاريح مسبقة للعاملين لديها من قوات حماية الساحل، ومنحتهم مهلة حتى 30 أكتوبر الجارى، حيث إنه لن يتم السماح بدخول السقالات جنوب سيناء لمن لا يحمل التصريح المُشار إليه.

وأكدت الغرفة فى بيان لها أنها تلقت تعليمات من قيادة المنطقة لقوات حماية الساحل بضرورة تقدم المنشآت السياحية للحصول علي تصاريح للعاملين لديها من مرشدي ومدربي الغوص و"السنوركل" والمصورين، وذلك للتمكن من دخول السقالات بجنوب سيناء.

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وأوضحت الغرفة فى بيان أنه مطلوب من كل منشأة بيان يتضمن أسماء وبيانات العاملين لديهم علي أن يكون موقع ومختوم من المنشأ، حيث لا يجوز التقدم بصفة فردية من قبل مرشدي ومدربي الغوص والسنوركل والمصورين والتقدم إلزامياً عن طريق المنشآت السياحية أعضاء الغرفة.

ولفتت الغرفة إلى ضرورة أن يكون مرشدي ومدربي الغوص والسنوركل والمصورين حاصلين علي بطاقات مزاولة المهنة سارية من الغرفة، ويُمتنع علي أي منشأة تقديم طلب باسم أي محترف موقوف عن العمل.