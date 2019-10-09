المؤشر نيكى يهبط وأحدث توترات صينية أمريكية تضر بمعنويات المستثمرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت الأسهم اليابانية فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتضعف آمال التوصل لاتفاق خلال مفاوضات التجارة رفيعة المستوى هذا الاسبوع وتضر بمعنويات المستثمرين. وأغلق المؤشر نيكى القياسى منخفضا 0.61% ليصل إلى 21456.38 نقطة فى حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.30% مسجلا 1581.70 نقطة بالرغم من أن المؤشرين قلصا خسائر مبكرة وفاق عدد الأسهم الرابحة تلك التى انخفضت. وفرضت واشنطن قيودا على إصدار تأشيرات السفر لبعض المسؤولين الصينيين بسبب معاملة الأقليات المسلمة فى إقليم شينجيانغ ونددت بكين بذلك ووصفته بأنه تدخل فى شؤونها الداخلية. Advertisements وألقى القرار الأمريكى بظلاله على محادثات التجارة رفيعة المستوى التى تجرى يومى الخميس والجمعة فى العاصمة الأمريكية. وقادت أسهم التكنولوجيا التى تتأثر بالنمو الاتجاه النزولى لبورصة طوكيو وفقد سهم فانوك لصناعة اجهزة الروبوت 1.6% وكينس 1.2%. وكانت الأسهم التى لها صلة بالرقائق الأكثر تضررا وفقد سهم سومكو 3.4% وادفانتست 2.4%.

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