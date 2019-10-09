شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط قطاع البنوك. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.30% خاسراً 16.890 نقطة ليصل إلى مستوى 5702.49 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.38% خاسراً 25.090 نقطة ليصل إلى مستوى 6211.27 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.07% خاسراً 3.250 نقطة ليصل إلى مستوى 4707.88 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات على 96.6 مليون سهم بقيمة 17.8 مليون دينار كويتى عبر 4535 صفقة. Advertisements وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.22%، أعقبه قطاعى الخدمات المالية والمواد الأساسية بنسبة 0.89%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.70%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%. وجاء سهم "شركة العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.92%، تلاه شركة بيان للاستثمار بنسبة 9.04%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8.10%، فيما تصدر سهم "شركة دانة الصفاة الغذائية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 31.40% ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.42%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 8.83%.

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