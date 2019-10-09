شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لأرامكو السعودية: إنتاج النفط مستقر عند 9.9 مليون برميل يوميا فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذى لأرامكو السعودية أمين الناصر فى مؤتمر النفط والمال اليوم الأربعاء إن الهجمات على منشأتين نفطيتين سعوديتين ليس لها أى تأثير على وضع الطرح العام الأولى للشركة، وذلك قبيل إدراج جزئى مزمع بالبورصة.
وقال إن الإنتاج استقر فى أكتوبر عند 9.9 مليون برميل يوميا.
وأضاف أن أرامكو فى طريقها لاستعادة طاقتها الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر.
وأضاف أن الهجمات لم تسفر عن أى تراجع فى إيرادات الشركة لأنها واصلت التوريد لعملائها كما كان مقررا.
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