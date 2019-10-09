شكرا لقرائتكم خبر عن "دو" تعتزم تسريع وتيرة نشر شبكات الجيل الخامس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" تسريع وتيرة نشر شبكات الجيل الخامس لمواكبة الطلب المتنامي على خدمات الشبكة.

وأوضح سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية لدى "دو" أنها قررت رفع عدد المحطات المقرر نشرها في جميع أنحاء الدولة إلى 800 محطة بنهاية العام الجاري، بدلاً من 700 محطة، بزيادة تقدر بنحو 15%، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأكد البلوشي، في تصريحات صحفية على هامش "أسبوع جيتكس للتقنية 2019"، أمس، أن شبكة الجيل الخامس تعد بمثابة نواة أساسية للتحول الرقمي.

ولفت إلى أن السرعات الحالية تلبي جميع الاحتياجات على مستوى الأفراد والشركات.

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وتوقع أن يلحق الطلب سريعاً بشبكات الجيل الخامس، في سيناريو مشابه لتقدم مساري العرض والطلب بعد طرح شبكات الجيل الرابع، حيث زادت نسب الإشغال على الشبكة إلى أن وصلت إلى الإشغال الكامل خلال أشهر معدودة.

وأضاف أن الشركة تركز حالياً على التعاون مع الشركات والمؤسسات الحكومية في نشر حلول وتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الصناعي المعتمدة على تقنيات الجيل الخامس في تشغيلها.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة كشفت مؤخرا عن مناطق تغطية الجيل الخامس 5G للهاتف المتحرك، الحالية، والتي ستقوم بتغطيتها قريباً، في جميع إمارات الدولة.

وأشارت الشركة إلى أنها ستوفر الشبكة في البداية في جميع المناطق الحيوية والمعالم السياحية ووسط المدينة في أبوظبي ودبي والشارقة، كما ستمتد الشبكة إلى مناطق معينة في الإمارات الأخرى قبل نهاية العام.