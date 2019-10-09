شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات الإمارات تعتزم رفع عدد محطات الجيل الخامس محليا لـ 2000 محطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" رفع عدد محطات إرسال الجيل الخامس في جميع أنحاء الإمارات، إلى 2000 محطة تغطي 40% من المناطق المأهولة في الدولة بنهاية العام 2020.

وقال سعيد الزرعوني، النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك لدى "اتصالات" في تصريحات صحفية على هامش "أسبوع جيتكس للتقنية 2019"، إن الشركة نشرت حتى الآن 700 محطة للجيل الخامس، بحسب صحيفة الاتحاد.

وبين أن ذلك يشكل 70% من خطتها لعام 2019 لنشر محطات الجيل الخامس في جميع مدن الدولة.

وأضاف الزرعوني، أن خطة نشر محطات الجيل الخامس، خلال الفترة من 2021 إلى 2025، ستعتمد على معدل انتشار التطبيقات والأجهزة الداعمة للشبكة.

وأوضح أن اتصالات توسع تغطيتها لمعرض "إكسبو دبي 2020" بالتوازي مع تقدم خطة البناء وتنفيذ العمليات الإنشائية.

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ومن المقرر استكمال تغطية 100% من الموقع بشبكة الجيل الخامس، نهاية الربع الأول من العام المقبل.

يشار إلى أن إجمالي عدد مشتركي "مجموعة اتصالات" نما بنسبة 2% ليبلغ 143 مليون مشترك في 16 دولة بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح- عائد إلى مساهمي الشركة- بلغ 2.231 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 2.199 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

ووفقاً للبيان، بلغ إجمالي الإيرادات 12.9 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 13.1 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وتراجعت المصروفات التشغيلية إلى 7.8 مليار درهم بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل 8.2 مليار درهم بالربع المقابل من العام الماضي.

كذلك انخفضت قيمة النفقات الرأسمالية الموحدة بنسبة 32% لتصل إلى 1.4 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 11% من الإيرادات الموحدة.