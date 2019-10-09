شكرا لقرائتكم خبر عن "داماك" تُحرز تقدماً بأول مشاريعها في لندن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ناين إلمز العقارية، والمملوكة لمجموعة داماك الدولية، عن انتهاء أعمال صب البلاط في الطابق ال50 في البرج الشمالي من مشروع "داماك تاور ناين إلمز" في لندن؛ وذلك قبل الموعد المحدد.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه تم الانتهاء من أعمال صب بلاط أرضيات البرج الجنوبي من المشروع في الوقت المحدد في شهر أغسطس الماضي، وذلك قبل الموعد المحدد، كما تم الانتهاء من أعمال صب بلاط أرضيات البرج الجنوبي من المشروع في شهر أغسطس الماضي.

ومشروع "داماك تاور ناين إلمز" في لندن، المشروع الأول لداماك في القارة الأوروبية.

الجدير بالذكر أن "داماك العقارية" حصلت في وقت سابق من هذا العام على حزمة تمويل تنموية بقيمة 229 مليون دولار من ثلاثة مقرضين رئيسيين؛ لإنجاز المشروع.

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وقد دفع نجاح مشروع "داماك تاور ناين إلمز" الشركة إلى البحث عن فرص استثمارية أخرى في لندن. إلى جانب هذا المشروع في المملكة المتحدة ومشاريعها المتعددة في دولة الإمارات.

وعلى صعيد التوسع بدولة الإمارات، قالت شركة داماك العقارية، في وقت سابق، إن مفاوضات الاستحواذ على قطعتي أرض في منطقة الصفوح ومنطقة الخليج التجاري، لم تنته بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 50.6 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 378.2 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 81.6 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 826.1 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2018.