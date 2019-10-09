شكرا لقرائتكم خبر عن "دافوس": الإمارات الأولى عالمياً بالاستقرار الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً و25 عالمياً، في تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، وهو التقرير الذي يقيّم تنافسية 141 دولة.

وأشارت الأرقام في تقرير هذا العام إلى تصدّر دولة الإمارات المركز الأول عربياً وال 25 عالمياً، منوهاً بتقدم دولة الإمارات بمرتبتين عن الترتيب العام للسنة السابقة، بحسب صحيفة الخليج.

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وتوقع تقرير سابق صادر عن وكالة موديز العالمية أن يواصل الاقتصاد الإماراتي النمو خلال العام 2019 إلى 2.9%.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 2.9% خلال العام الجاري، مرجحا أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.7% في عام 2019،

بينما كان بنك الكويت الوطني قد توقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في 2018 و2019 ليصل إلى ما يقارب 2.5% و3.3% على التوالي وذلك من نحو 0.8% في العام 2017.