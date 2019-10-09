شكرا لقرائتكم خبر عن المتوسط اليومي للتمويل السكني للأفراد بالسعودية يرتفع 160% في 8 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز التمويل السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف التجارية وشركات التمويل في السعودية، خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري بنسبة 160%، مسجلا 43.8 مليار ريال، مقابل 16.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ متوسط التمويل اليومي خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، نحو 274 مليون ريال، مقابل 106 ملايين ريال في الفترة نفسها من 2018، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتعزى الطفرة الكبيرة في التمويل السكني الجديد للأفراد إلى برامج الإسكان الحكومية، ومنها برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، الذي يستهدف تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 100 ألف قرض عقاري مدعوم.

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واستحوذت المصارف على 93% من التمويل خلال أول ثمانية أشهر من 2019 بـ40.7 مليار ريال، فيما بلغت حصة شركات التمويل 7% بـ3.1 مليار ريال.

وجرى تنفيذ التمويل السكني الجديد للأفراد المقدمة من المصارف التجارية وشركات التمويل خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 عبر 96.8 ألف عقد، مقابل 27.4 ألف عقد في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 254 %.

وبلغ متوسط عدد عقود التمويل اليومية خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، نحو 605 عقود، مقابل 171 عقدا في الفترة نفسها من 2018.

وعلى أساس التطور السنوي، ارتفع التمويل السكني الجديد للأفراد 23% في عام 2017، و40% عام 2018، حيث بلغ 17.1 مليار ريال في 2016، ثم 21 مليار ريال في 2017، و29.5 مليار ريال في عام 2018.