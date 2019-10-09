شكرا لقرائتكم خبر عن "كابيتال انتليجنس" تثبت تصنيف "الإمارات دبي الوطني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ثبتت مؤسسة كابيتال انتليجنس العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى بنك الإمارات دبي الوطني المدرج بسوق دبي المالي عند "+ A".

وثبتت المؤسسة تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى القصير لدى البنك عند "1 A"، وكلا التصنيفين من الدرجة فوق المتوسطة، وذلك بحسب صحيفة البيان.

وأفادت "كابيتال انتليجنس" في تقريرها بأنها منحت "الإمارات دبي الوطني" نظرة مستقبلية مستقرة.

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كما صنفت المؤسسة كلاً من القدرة المالية الذاتية والقوة المالية الجوهرية لدى البنك عند التصنيف "bbb+".

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 4.7 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 2.6 مليار درهم حلال الربع الثاني من العام 2018.

وحقق البنك خلال الربع الثاني من العام الجاري، ربحاً من بيع حصة في شركة مُسيطر عليها بشكل مُشترك بقيمة 2.1 مليار درهم.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 7.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 5 مليار درهم حلال النصف الأول من العام 2018.