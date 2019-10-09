شكرا لقرائتكم خبر عن "الخضري" تفسخ عقد مشروع استكمال ربط أصفان مع الطريق المحوري لإلغاء التكليف من ميزانية وزارة النقل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن فسخ عقد مشروع استكمال ربط أصفان مع الطريق المحوري، نظراً لإلغاء تكليف المشروع من ميزانية وزارة النقل، وذلك بناء على خطاب تبليغ الفسخ الوارد للشركة من وزارة النقل، بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر الجاري.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى أنه قد تم فوترة ما نسبته 2% من إجمالي قيمة أعمال المشروع.

يُذكر أن الشركة أعلنت، في يونيو 2015، عن فوزها بترسية مشروع إستكمال ربط أصفان مع الطريق المحوري بمنطقة الجوف بقيمة 54.885 مليون ريال.

وبحسب البيان، تمثل الأثر المالي المترتب على فسخ عقد المشروع في خسارة بمبلغ 36.8 مليون ريال تقريباً.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت عن عدم تمكنها، خلال شهر سبتمبر الماضي، من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، وذلك نظراً لعدم تمكن الشركة - حتى تاريخه- من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأنها تتوقع نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 قبل منتصف شهر نوفمبر 2019، وذلك بعد نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

هذا ويتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 في الوقت المحدد، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر في حينه.

وتؤكد الشركة أن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 في الوقت المحدد إنما يعود فقط لأمر إجرائي يتعلق بعملية المراجعة على نحو ما ورد أعلاه، ولا يتعلق بعمليات الشركة التشغيلية.

وأشارت الشركة بأنه سينطبق عليها "إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج" والمعلن عن نشرها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019.