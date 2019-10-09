شكرا لقرائتكم خبر عن "الدار" تعيّن بنوكا لترتيب إصدار صكوك دولارية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ذكرت مصادر مصرفية أن شركة الدار للاستثمار العقاري وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة الدار العقارية ومقرهعا أبوظبي قد عيّنت مجموعة من البنوك لترتيب اجتماعات المستثمرين بهدف إصدار صكوك مقومة بالدولار.
وتعتزم الشركة إصدار صكوك لأجل 10 سنوات وبحجم قياسي لا يقل عن 500 مليون دولار، بحسب "رويترز".
وعيّنت الدار كلا من بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك HSBC وStandard Chartered لترتيب الصفقة المحتملة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 492.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019، مقارنة بما مقداره 668.5 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.
وارتفعت الإيرادات للربع الأول من 2019 إلى 1.8 مليار درهم مقارنة بما مقداره 1.5 مليار درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.
وعلى النحو الآخر، تراجعت الإيرادات الأخرى إلى 38.2 مليون درهم مقارنة بما مقداره 135.2 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.
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