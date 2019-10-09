شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد جاهزيتها للوفاء باحتياجات العالم من النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جاهزية المملكة للوفاء باحتياجات العالم من النفط.

وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما عبرت عنه الدول المشاركة من تنديد واستنكار للاعتداءات التخريبية على منشأتي النفط في خريص وبقيق التابعتين لشركة أرامكو واعتبارها تهديداً خطيراً على أمن المنطقة والأمن الدولي وإمدادات الطاقة العالمية، وما أبدته من تأييد لجميع التدابير التي تتخذها المملكة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والتصدي لأي عدوان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي سياق متصل ستوقع السعودية مع روسيا على "ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط"، والذي يخص تعاون منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" مع المنتجين من خارج المنظمة، بما فيها روسيا.

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وكان الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت 14 سبتمبر الماضي، قد تسبب في توقف أكثر من نصف إنتاج المملكة أو ما يزيد على 5% من الإمدادات العالمية.

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الخميس الماضي، إن المملكة استعادت بالكامل إنتاج النفط بعد الهجوم على منشأتين تابعتين لها الشهر الماضي، وإنها تركز حاليا على إدراج شركتها العملاقة للطاقة أرامكو السعودية.

وأبلغ الوزير مؤتمرا للطاقة في موسكو، 4 أكتوبر الجاري، أن طاقة إنتاج النفط حاليا في المملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا.

ولم ينتج عن هذا الهجوم أيُّ أثرٍ على إمدادات الكهرباء والمياه أو إمدادات السوق المحلية من المحروقات.