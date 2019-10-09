شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقر نظام الامتياز التجاري وتشغيل شبكات نقل عام بالحافلات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم الثلاثاء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الموافقة على نظام الامتياز التجاري.

كما وافق المجلس على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل الموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن المملكة ومحافظاتها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وفي سياق متصل وافق مجلس الوزراء على مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط، وقيام وزير الطاقة أو من ينيبه ـ بتوقيع إعلان مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط مع نظيره من الجانب الروسي.

وقرر المجلس تفويض وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع بروتوكول للتعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية.

كما قرر المجلس التفويض بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في عدة مجالات بينها تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، زيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، الإدارة الضريبية، أمن الطيران المدني، وفي مجال التعاون الإعلامي.