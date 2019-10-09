شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "ريدان" توافق على الانتقال إلى السوق الرئيسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية، بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على الانتقال الى السوق الرئيسية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروطة باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن ريدان الغذائية حققت صافي أرباح بلغ 2.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية والتكاليف التمويلية. وكذلك أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (16) – عقود الايجار.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وبحسب القواعد المعدلة من قبل هيئة سوق المال فإنه عند رغبة الشركة في الانتقال من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية عليها استيفاء 5 متطلبات رئيسية.

وكان مجلس إدارة كل من شركة ثوب الأصيل وشركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات، بجلستيهما المنعقدتين أمس الأحد، قد وافق على الانتقال من السوق الموازي إلى السوق الرئيسي.

كذلك وافق مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية، بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، على الانتقال الى السوق الرئيسية.

وقالت الشركات الثلاثة، في بيانات لها لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروطة باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.