شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتل المركز 93 فى تقرير التنافسية العالمى 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز المصري للدراسات الإقتصادية، تحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 بشكل طفيف، مقارنة بعام 2018، حيث احتلت المركز 93 من بين 141 دولة، مقابل المركز 94 من بين 140 العام الماضي 2018.
وأعلن المركز المصري، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أداء مصر في المؤشرات الفرعية، وكانت أفضل المؤشرات بالنسبة لركيزة المؤسسات استجابة الحكومة للتغيير، وإدارة حقوق المساهمين ورؤية الحكومة طويلة المدى، بالإضافة إلى تنظيم الطاقة المتجددة واستقلال القضاء وحقوق الملكية والتكلفة التي تتحملها الأعمال نتيجة الجريمة المنظمة، إلى جانب تنظيم كفاءة الطاقة، وكفاءة الإطار القانوني في تطبيق القواعد التنظيمية الصعبة وقوة معايير التدقيق والمحاسبة.
وعلى مستوى ركيزة البنية التحتية، فكانت أفضل المؤشرات الاتصال بشبكات الشحن الدولية وجودة البنية التحتية للطرق، وقوة الاتصال لدى المطارات وكفاءة خدمات الموانئ البحرية، بالإضافة إلى كفاءة خدمات النقل الجوي وجودة شبكة الطرق وكفاءة خدمات القطارات.
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