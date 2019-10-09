تقرير : كوريا الجنوبية تحتل المرتبة 13 فى القدرة التنافسية العالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير صدر اليوم الأربعاء أن تصنيف كوريا الجنوبية فى القدرة التنافسية العالمية ارتفع بمقدار درجتين هذا العام بسبب استقرار الاقتصاد الكلى والمستوى العالى لتكنولوجيا المعلومات. واحتلت كوريا الجنوبية التى تمثل رابع أكبر اقتصاد فى آسيا المرتبة الـ 13 من بين 141 دولة شملها الاستطلاع، وذلك فى مؤشر القدرة التنافسية للمنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2019، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. Advertisements وتصدرت كوريا الجنوبية القائمة فى استقرار الاقتصاد الكلى واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتى تضمنت عدد اشتراكات الهاتف المحمول واشتراكات الإنترنت الثابتة عريضة النطاق. وقال المنتدى فى تقريره فى هذا الشأن:" إن المكاسب التى تحققت هذا العام خفت حدتها جزئيا بسبب سوق العمل القوى فى البلاد". وأظهر التقرير أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الثامنة والـ 27 من حيث الصحة والمهارات، مع تصنيفات سوق المنتجات وسوق العمل والنظام المالى وحجم السوق فى المراتب 59 و 51 و 18 و 14 على التوالي.

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