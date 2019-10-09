شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 14319 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2039 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 17204 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5287 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1401 نقطة.
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