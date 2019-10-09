شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.31% خاسرة 31.73 نقطة، لتصل إلى مستوى 10239.47 نقطة. Advertisements وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 23.5 مليون سهم بقيمة 75.7 مليون ريال قطرى عبر 1624 صفقة، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 18 سهما، واستقر 11 سهما. وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.63%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.19%.

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