من مجانًا لـ50جنيهًا.. تعرف على رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد بماكينات الـ «ATM» في 10 بنوك والحد الأقصى للسحب

الموجز

تفرض البنوك عمولات على العملاء فى حالة سحبهم من صرافات آلية “ATM” غير المشتركين فيها، ولكن فى حالة إذا سحب العميل من ماكينة الصراف الآلى التابع له فلن يتم فرض عليه أى عمولة، وتكون تعاملاته مجاناً، ويمكن لأي عميل السحب من ماكينات غير تابعة لمصرفه، والصرف من هذه الشبكة التابعة لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، ولكن يتم فرض عليه رسوم وعمولة تحصل عليها البنوك.

ويلجأ العملاء في بعض الأحيان لإجراء عملية سحب أو استعلام على أرصدتهم باستخدام ماكينات بنوك أخرى، بسبب عدم توافر ماكينة البنك التابع لها في المنطقة التي يوجد بها.

كما يحدد كل بنك حدودا للسحب اليومي للعميل، وتختلف حسب نوع الكارت الصادر للعميل والمستخدم في السحب، حيث تقدم بعض البنوك أكثر من نوع لبطاقات الخصم المباشر، حسب حجم أرصدة العميل.

ويقدم مصراوي تقريرا مفصلا عن قيمة الرسوم، والاستعلام عن الرصيد على بطاقات الخصم المباشر "الديبت" باستخدام ماكينة بنك آخر داخل مصر في 10 من أهم البنوك العاملة في مصر:

1- البنك الأهلي المصري:

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 5 جنيهات

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه.

الحد الأقصي للسحب في اليوم: يتباين حسب نوع الكارت كالتالي:

الكلاسيك: 15 ألف جنيه.

الجولد: 20 ألف جنيه.

البلاتينيوم: 30 ألف جنيه

2- بنك مصر:

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 6 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: جنيهان.

الحد الأقصي للسحب في اليوم: يتباين حسب نوع الكارت كالتالي:

الكلاسيك: 10 آلاف جنيه.

الجولد: 18 ألف جنيه.

التيتانيوم: 25 ألف جنيه.

البلاتينيوم: 35 ألف جنيه.

3- بنك القاهرة:

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 7 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهات.

الحد الأقصي للسحب في اليوم: 20 ألف جنيه لكارت الكلاسيك.

4- البنك التجاري الدولي (CIB):

الرسوم علي حركة السحب الواحدة: 20 جنيها على كل ألف جنيه.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: لا يوجد.

الحد الأقصى للسحب في اليوم: تتباين حسب نوع الكارت كالتالي:

الكلاسيك: 20 ألف جنيه.

التيتانيوم: 30 ألف جنيه.

البلاتينيوم: 40 ألف جنيه.

5- بنك إتش إس بي سي "HSBC":

الرسوم علي حركة السحب الواحدة: 10 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانا.

الحد الأقصى للسحب في اليوم: تتباين حسب نوع الكارت كالتالي:

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الكلاسيك: 15 ألف جنيه.

أدفنس: 20 ألف جنيه.

بريمير: 30 ألف جنيه.

6- البنك العربي الأفريقي الدولي:

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 8 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.

الحد الأقصى للسحب في اليوم : 10 آلاف جنيه.

7- بنك الإسكندرية:

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 10 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.

الحد الأقصى للسحب في اليوم: تتباين حسب نوع الكارت كالتالي:

فيزا إن سبير: 20 ألف جنيه.

ماستر كارد بلاتينيوم: 50 ألف جنيه.

8- بنك عَوده:

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 8 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهات.

الحد الأقصى للسحب في اليوم: تتباين حسب نوع الكارت كالتالي:

الكلاسيك: 50 ألف جنيه.

التيتانيوم: 70 ألف جنيه.

البلاتينيوم: 100 ألف جنيه.

9- بنك أبو ظبي الأول:

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهات.

الحد الأقصى للسحب في اليوم: تتباين حسب نوع الكارت كالتالي:

الكلاسيك: 7 آلاف جنيه.

البلاتينيوم: 40 ألف جنيه.

10- البنك العربي:

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 6 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.

الحد الأقصى للسحب في اليوم: تتباين حسب نوع الكارت كالتالي:

الكلاسيك: 10 آلاف جنيه.

بريمير: 30 ألف جنيه.

البلاتينيوم: 50 ألف جنيه.