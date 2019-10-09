شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكبر 10 شركات بحرينية تستثمر 753.3 مليون دولار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتعميق العلقات الاقتصادية مع البحرين من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وكشف مصدر بوزارة الاستثمار لـ"الخليج 365"، أن أكبر 10 شركات بحرينية تستثمر 753.3 مليون دولار فى مصر. وأضاف المصدر أن البحرين تساهم بقيمة 309.6 مليون دولار فى البنك الأهلى المتحد مصر، كما تساهم بقيمة 117 مليون دولار فى مجموعة البركة المصرفية. وتساهم بـ90 مليون دولار فى المؤسسة العربية المصرفية. وتستثمر النعيم القابضة للاستثمارات بقيمة 49.4 مليون دولار. Advertisements كما تبلغ استثمارات شركة النيل والخليج للاستثمارات البترولية 49 مليون دولار فى شركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات. ويساهم بنك الاثمار بقيمة 43.6 مليون دولار فى بنك فيصل الإسلامى. وتستثمر شركة دلة البركة القابضة 34 مليون دولار، كما تستثمر أيضا 31 مليون دولار. وتستثمر شركة "تلكاب ليمتد" 19.4 مليون دولار فى شركة الخليج للاستثمارات العربية. وتستثمر شركة دانا غاز البحرينية 8.7 مليون دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أكبر 10 شركات بحرينية تستثمر 753.3 مليون دولار فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.