شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية لتجارة الأدوية تعتمد تحقيق 102 مليون جنيه أرباح للعام المالى 2018-2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت المؤشرات المالية لميزانية الشركة المصرية لتجارة الأدوية العام المالى 2018-2019، والتى تم اعتمادها من الجمعية العامة للشركة، تحقيق أرباح بلغت نحو 102 مليون جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 279 مليون جنيه العام المالى 2017-2018.
وبحسب المؤشرات المالية التى اعتمدتها الجمعية العامة، برئاسة الدكتور أحمد حجازى رئيس القابضة للأدوية، وبحضور الدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس الشركة واعضاء مجلس ادارة القابضة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، ارتفعت مبيعات الشركة إلى 8.8 مليار جنيه العام المالى الماضى، مقارنة بـ7.5 مليار جنيه العام المالى السابق عليه.
وتعمل الشركة فى تجارة وتوزيع الأدوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والاستيراد والتصدير.
وخفضت الشركة السحب على المكشوف من البنوك بواقع 400 مليون جنيه، حيث انخفض من 2 مليار جنيه العام المالى 2017-2018 إلى 1.6 مليار جنيه العام المالى 2018-2019.
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