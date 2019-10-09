الدولار يستحوذ على 81.1% من عملة تقويم قروض البنوك الوطنية بالعملات الأجنبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استحوذ الدولار الأمريكي على 81.1 % من عملة التقويم للمطالبات الرئيسية بالعملة الأجنبية المستحقة على البنوك الإماراتية خلال النصف الأول من العام 2019 مقارنة مع أكثر من 83% في الربع الأول من العام ذاته، وذلك وفقاً للأرقام التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.

وحل اليورو بالمرتبة الثانية في قائمة عملة التقويم لقروض البنوك الوطنية بالعملة الأجنبية وبنسبة وصلت إلى 10.9% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 9.5% في الربع السابق وبلغت نسبة الجنية الاسترليني 2 % والين الياباني 1.4% واليوان الصيني 0.3 % و0.1 % للفرنك السويسري.

أما على صعيد العملات العربية فقد جاء الريال السعودي في المركز الأول وبنسبة 1.6% تلاه الدينار البحريني 0.2 % ونفس النسبة للدينار الكويتي ونحو 0.1 % للفرنك السويسري فيما سجلت نسبة 2 % لبقية العملات الأجنبية.

وبلغت قيمة الأصول الأجنبية لدى البنوك الوطنية 582 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري بنمو نسبته 2.1 % مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته.

يشار إلى أن فئات الأصول لدى البنوك الإماراتية تتوزع إلى الأوراق المالية بقيمة مستحقة تبلغ ما يساوي 185.2 مليار درهم، والأصول المستحقة من بنوك أخرى بقيمة تساوي 134 مليار درهم وقروض بقيمة مستحقة 120.8 مليار درهم ومستحقات من المقر الرئيسي والفروع بقيمة 126.7 مليار درهم وأصول أخرى بقيمة 47.3 مليار درهم.

(وام)