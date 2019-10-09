شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف جديد يعزز جهود التحول الرقمي في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة أبوظبي الرقمية- الجهة المكلفة بقيادة التحول الرقمي في حكومة أبوظبي- أمس، عن إبرام شراكة جديدة في مجال البيانات مع «هيوليت باكارد إنتربرايز» (HPE)، ويدعم هذا التحالف جهود الهيئة الرامية إلى تسريع تنفيذ رؤيتها الطموحة لدمج البيانات، والتي تعزز بدورها مسيرة التحول الرقمي لحكومة أبوظبي.

وبموجب الاتفاق، سيعمل الطرفان عن كثب بغية تعزيز ثقافة الابتكار والتطوير بالاستناد إلى الخبرة العالمية ل «هيوليت باكارد إنتربرايز» في إدارة التغيير والتركيز على الثقافة والسلوكيات والتحول المؤسسي في مجال تكنولوجيا المعلومات والمعارف والمهارات. وتأتي الشراكة الجديدة امتداداً لمذكرة تفاهم وقعها الطرفان في شهر مارس من العام الجاري.

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