فوز دبي برئاسة هيئات ترويج الاستثمار شهادة ثقة بالإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن فوز دبي برئاسة الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار، يعد شهادة دولية جديدة بالثقة في الدور المؤثر لدولة الإمارات على خريطة العالم الاقتصادية، مشيراً إلى أن الإنجاز ثمرة نهج الانفتاح والتعاون نحو تهيئة مناخ اقتصادي عالمي يخدم طموحات الشعوب.

وأضاف سموه: نتمنى التوفيق لفهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار في مهمته رئيساً للجمعية حتى العام 2021، ونأمل أن يواصل من خلال هذا الموقع تعزيز إسهام دبي ودولة الإمارات في تشجيع التدفقات الاستثمارية لخلق مزيد من فرص النمو.

وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، إلى أن روابطنا بمجتمع الاستثمار العالمي تزداد قوة يوماً بعد يوم بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي وضعت المصالح الاقتصادية لشركائنا ضمن أهم الأولويات، وسخّرت لها من مقومات الدعم ما يصونها ويضمن لها مزيداً من النمو ضمن مسيرة نجاح نمضي فيها معاً نحو المستقبل.

وكانت إمارة دبي قد فازت برئاسة الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا)، مُمثَّلةً بمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، وذلك في انتخابات اللجنة التنفيذية للجمعية للفترة من 2019 إلى 2021.