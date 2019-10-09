تحركات عرضية لمؤشري «أبوظبي» و«دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

واصل الأجانب والمحافظ الاستثمارية عملياتهم الشرائية في الأسهم المحلية، أمس مع تراجعات طفيفة للمؤشرات، في ظل التحرك العرضي، والسيولة الخجولة، بأقل من 200 مليون درهم.

قلص «الإمارات دبي الوطني» خسائر مؤشر سوق دبي المالي إلى 0.23% فقط، مع تراجع «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي»، فيما انخفض مؤشر «أبوظبي» 0.1%، بعد تراجع سهمي «أبوظبي الأول»، و«التجاري».

وبلغ صافي شراء الأجنبي (غير العرب) 16.5 مليون درهم محصلة شراء في السوقين، بينما ضخت المحافظ الاستثمارية أكثر من 24 مليون درهم كمحصلة شراء أيضاً.

ووصلت السيولة الكلية في الأسواق إلى 176.2 مليون درهم، منها 85.8 مليون درهم في دبي، و90.4 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 90.2 مليون سهم، توزعت بواقع 56.7 مليون سهم في دبي، و33.5 مليون سهم في أبوظبي.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي إلى 2796.58 نقطة، مع انخفاض أسهم شركات العقار والبنوك والاستثمار والسلع والتأمين والاتصالات.

وتراجع قطاع العقار 0.4% مع تراجع «إعمار العقارية» 0.22%، و«إعمار للتطوير»0.97%، و«إعمار مولز»1.05%، و«أرابتك» 0.56%، و«داماك» 0.44%، في مقابل ارتفاع «الاتحاد العقارية» 0.32%، و«ديار» 0.58%.

ونزل قطاع البنوك 0.14% بفعل انخفاض «دبي الإسلامي» 0.75%، في مقابل ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.38%.

وانخفض قطاع الاستثمار 1.6% نتيجة تراجع سهم «دبي للاستثمار» 1.55%، و«شعاع كابيتال» 0.1%، و«سوق دبي المالي» 2.22%.

وارتفع قطاع النقل 0.79% بفضل ارتفاع «العربية للطيران» 2.36%، و«الخليج للملاحة» 2.04%، في مقابل انخفاض «أرامكس» 0.49%.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 5070.19 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار والطاقة والصناعة.

وتراجع قطاع البنوك 0.2% بعد تراجع «أبوظبي الأول» 0.39%، و«أبوظبي التجاري» 0.13%، في مقابل صعود «أبوظبي الإسلامي» 0.15%.

ونزل قطاع الطاقة 0.82% متأثراً بتراجع «أدنوك للتوزيع» 2.59%، على الرغم من استقرار كل من «دانة غاز»، وارتفاع «طاقة» 0.29%.

وبالعكس، ارتفع قطاع العقار أكثر من 1% مستفيداً من مكاسب «الدار» 0.96%، و «رأس الخيمة العقارية» 1.78%. في وقت استقر سهم «اتصالات» بدون أي تغيير يذكر.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 21 مليون درهم، مغلقاً عند 4.49 درهم، تلاه سهم «العربية للطيران» بسيولة 16 مليون درهم، ليغلق عند 1.3 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» مستقطباً سيولة ب10.6 ملايين درهم، ليغلق عند 5.3 درهم.

وفي دبي، تصدر سهم «الدار» التداولات بقيمة 28.5 مليون درهم، مغلقاً عند 2.11 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 20 مليون درهم، مغلقاً عند 5.26 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات 12.5 مليون درهم وأغلق عند 7.69 درهم. وكان أكبر الرابحين في دبي، سهم «تبريد»، ارتفاع 6% مغلقاً عند 1.94 درهم، وجاء التراجع الأكبر لسهم «دبي الوطنية للتأمين» بنسبة 9.09% وأغلق عند 4.1 درهم.

وسجل سهم «منازل» الارتفاع الأكثر في أبوظبي، بنسبة 3.75% مغلقاً عند 0.42 درهم، وبالعكس، نزل سهم «أدنوك للتوزيع» 2.59% وأغلق عند 2.63 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الأجانب وحدهم نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 16.47 مليون درهم محصلة شراء، في مقابل عمليات تسييل للعرب والخليجيين والمواطنين، وبصافي استثمار 16.47 مليون درهم محصلة بيع، منها 7.4 ملايين درهم محصلة بيع العرب، و2.8 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و6.23 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب، مشترياتهم أمس على أسهم شركات «أبوظبي الإسلامي»، و«الدار»، و«ديار»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات، «دانة غاز»، و«سوق دبي المالي»، و«جي إف إتش».

بدورها، واصلت المحافظ الاستثمارية الشراء في السوقين، وبصافي استثمار بلغ 24.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 11.47 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و13 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 24.5 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 11.47 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و13 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.