«موانئ دبي» تزيح الستار عن تصميم جناحها في معرض «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت «موانئ دبي العالمية»، الشريك الأول للتجارة الدولية لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، عن تصميم جناحها الذي سيكون أحد أكبر الأجنحة في موقع «إكسبو».

ويرتكز الجناح على مفهوم «تعزيز تدفق حركة التجارة»، حيث يسلط الأضواء على دور «موانئ دبي العالمية» في تمكين الحركة التجارية حول العالم، ليتمكن الناس من الحصول على البضائع التي يحتاجون إليها وفي الوقت الذي يريدونه. ويأتي تصميم الجناح منسجماً مع العناوين الفرعية لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وهي: الفرص والتنقل والاستدامة.

سيتمكن زوار الجناح، عبر استخدام أحدث التقنيات، مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز، من مشاهدة حركة الشحن حول العالم بصورة فورية، والاطلاع على كيفية سير التجارة العالمية وأثرها في كافة نواحي حياة الإنسان يومياً. كما سيتعرّف الزوّار إلى تقنيات مبتكرة مثل «كارغوسبيد»، وهو نظام النقل الذي يعتمد تقنيات «هايبرلوب»، و«بوكس باي» للتخزين المرتفع للحاويات والذي من شأنه إحداث تحوّل ثوري في سلاسل التوريد عبر كافة أنحاء العالم. وصمّم الجناح من البداية ليغدو مركزاً للتعليم والابتكار والتدريب في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية عند انتهاء معرض إكسبو 2020، ويُلهم بالتالي الأجيال القادمة لبدء مسيراتهم المهنية في هذا القطاع. وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» في هذه المناسبة: «تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تسرنا تأدية دور حيوي في حقبة جديدة من دعم التجارة العالمية وإمكانات التنقل، وعرض هذا الدور أمام العالم هنا في دبي».

وأضاف: «تتمثل رؤيتنا في تحفيز التجارة الذكية بما يعود بالنفع على الجميع من خلال الابتكار والخدمات اللوجستية المستندة إلى البيانات». واختتم : «سيصبح الجناح من المعالم الدائمة التي تحفظ إرث «إكسبو 2020 دبي»، ما يعزز سمعة الإمارة كاقتصاد قائم على المعرفة. وسوف يعود الجناح بالنفع على أجيال المستقبل حتى بعد مرور أعوام طويلة على اختتام المعرض، وذلك من خلال إطلاع الشباب على الفرص في مجالات الخدمات اللوجستية والتجارة، إلى جانب تقديم أفكارحول دورهم بدفع عجلة التطور ».

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «لا يكون تنظيم أهم المعارض العالمية ممكناً من دون مساعدة شركائنا، ودور موانئ دبي العالمية - شريكنا الأول للتجارة الدولية - من العناصر الحيوية في سلسلة التوريد الخاصة بمعرض «إكسبو 2020». إننا متحمسون لمشاهدة التقدم الذي تحققه موانئ دبي العالمية في مهامها لتمكين مستقبل التجارة الدولية». وسوف تقوم «موانئ دبي العالمية» بتنظيم سلسلة من الأنشطة التفاعلية والمسابقات الشبابية العالمية .