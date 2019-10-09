«إقامة دبي» و«الدفاع المدني» يربطـان الخـدمات الحكوميـة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، لربط الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين.

وقع الاتفاقية من طرف إقامة دبي اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومن طرف الدفاع المدني اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن المذكرة تجسد مدى حرص الإدارة على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك مع مختلف المؤسسات في دبي من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية لتبقى إمارة دبي من أفضل الخيارات للعمل والإقامة.

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