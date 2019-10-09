الإمارات تسابق الزمن في محطات الجيل الخامس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تعتزم شركة «اتصالات» الوصول بعدد محطات تغطية الجيل الخامس في الإمارات إلى 2000 محطة خلال العام المقبل، فيما أنجزت الشركة نحو 70% من خطة العام الجاري بنحو 700 محطة في كل إمارات الدولة من 1000 محطة تخطط الشركة لإنجازها بنهاية العام الجاري.

وقال المهندس سعيد يوسف عبدالله الزرعوني، النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في «اتصالات»: نتوقع الوصول بنسبة تغطية الدولة بشبكات الجيل الخامس في الدولة بنسبة 40% خلال العام المقبل، كما يتوقع الانتهاء من بنية «اتصالات» للجيل الخامس في موقع «إكسبو 2020 - دبي» خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأشار إلى أن «اتصالات» أنجزت نحو 200 موقع ومحطة للجيل الخامس داخل وخارج موقع «إكسبو 2020». وتخطط تخطط شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، لإنجاز نحو 900 محطة جيل خامس بنهاية العام الجاري، لتسريع عمليات التغطية في جميع المواقع المأهولة بالسكان، فيما تقدر نسبة التغطية حالياً بنحو 15%.

قال المهندس سليم البلوشي الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في الشركة: إن رفع عدد محطات الجيل الخامس بالدولة خلال 2020 يتوقف على الطلب وحجم الميزانيات التي رصدتها الشركة، مشيراً إلى وجود بعض الصعوبات حتى الآن، منها عدم وجود تطبيقات تتطلب سرعات الشبكة الجديدة مع مواكبة الجيل الرابع لمتطلبات كافة التطبيقات المتاحة، وهو ما يجعل قطاع الأعمال الأسرع في الاستفادة من تلك التطبيقات .

وأوضح البلوشي أن الشركة تنسق بشكل كامل مع «اتصالات» للمشاركة في الأبراج وشبكة الألياف الضوئية في المواقع الجديدة بنسبة 100%.