شكرا لقرائتكم خبر عن دبي توفر 335 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت 15 جهة حكومية بإمارة دبي في توفير استهلاك 74 مليون ورقة سنوياً، ووقت قدره 3.5 مليون ساعة، و335 مليون درهم، وذلك ضمن تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي، في فبراير/‏‏ شباط 2019، لرقمنة جميع المعاملات الحكومية الداخلية والخارجية مع المتعاملين وبما يضمن أن جميع المعاملات لا تحتوي على أي ورق بنسبة 100٪.

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