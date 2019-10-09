«دبي للسيليكون» تتعاون مع «المشرق» شريكاً لـ «ديتك»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّعت سلطة واحة دبي للسيليكون مذكرة تفاهم مع بنك المشرق ضمن فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2019». وبموجب المذكرة التي تمتد لسنتين، يكون بنك المشرق شريكاً استراتيجياً لمركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك) أكبر مركز من نوعه في الشرق الأوسط، والمملوك بالكامل لسلطة واحة دبي للسيليكون.

ووقع مذكرة التفاهم كل من هانس كريستنسن نائب الرئيس - مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، وعارف الرملي، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار في المشرق، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين في جناح مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك) في قاعة زعبيل 4.

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