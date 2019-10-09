دبي تفوز برئاسة الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

في إنجاز جديد يعكس مستوى الإجماع الدولي على جدارتها بالقيام بدور مؤثر في ريادة الجهود العالمية ضمن مختلف مسارات التنمية الاقتصادية، فازت إمارة دبي برئاسة الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا)، مُمثَّلةً بمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، وذلك في انتخابات اللجنة التنفيذية للجمعية للفترة من 2019 إلى 2021، بعد أن حازت على ثقة أعضاء الجمعية العمومية من ممثلي 49 دولة ومدينة شاركوا في عملية التصويت التي جرت بالاقتراع المباشر على منصب الرئاسة لأول مرة، بينما جرت عملية التصويت بالاقتراع السري لاختيار نائبي الرئيس والممثلين الإقليميين باللجنة التنفيذية.

عقدت اجتماعات الجمعية العمومية مساء أمس الأول في العاصمة البولندية وارسو، التي تستضيف الاجتماعات السنوية ومؤتمر الاستثمار العالمي الرابع والعشرين الذي تنظمه «وايبا» سنوياً ويعقد من 7 إلى 10 أكتوبر/‏تشرين الأول.

وتُعدّ «وايبا» من أهم الجهات الدولية المعنية بالاستثمار على مستوى العالم وقد تأسست في العام 1995 في مدينة جنيف بسويسرا، كمنظمة عالمية لا تهدف للربح، من قبل منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، لتعزيز دور هيئات ترويج الاستثمار في التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتضم الجمعية في عضويتها أكثر من 160 هيئة ترويج استثمار من 130 دولة، فيما يضم مجلس «وايبا» الاستشاري عدداً من منظمات الأمم المتحدة وتشمل: منظمة العمل الدولية (ILO)، ومنظمة التنمية الصناعية (UNIDO)، إلى جانب البنك الدولي وغرفة التجارة الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وتُوّجت جهود مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على مدار السنوات الماضية، بالعمل على دعم العمل المشترك وبناء القدرات وتعزيز الشراكة في مجال تطوير وترويج وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر بالفوز بمنصب المدير الإقليمي لجمعية «وايبا» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين عامي 2013 إلى 2016، ثم منصب نائب الرئيس للفترة من 2017 إلى 2018، لتفوز مجدداً بثقة أعضاء الجمعية العمومية، وبإجماع غير مسبوق، لتصبح أول هيئة ترويج استثمار تفوز بمنصب الرئاسة على مستوى المدن للفترة من 2019 إلى 2021.

فخر واعتزاز

وأعرب فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، عن فخره واعتزازه بثقة أعضاء الجمعية العمومية للوايبا وسعادته بفوز دبي برئاسة الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار، والذي جاء كثمرة لجهود مستمرة على مدى السنوات الماضية في دعم العمل المشترك والشراكة مع هيئات ترويج الاستثمار من الدول والمدن الأعضاء في المنظمة في إطار نهج دولة الإمارات واستراتيجية إمارة دبي تجاه العمل عن كثب مع أهم الشركاء من المنظمات الدولية والتعاون الوثيق في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية العالمية والتعاون في صياغة مستقبل حافل بالفرص.

ونوّه القرقاوي بأن ريادة دبي بين أهم ثلاث مدن عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، تعزز من دورها الإيجابي في

تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تواصل فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نموها في دبي مُسجلة نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من 2019، مع بلوغ رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية المُعلنَة في تلك الفترة نحو 46.6 مليار درهم، بنمو قدره 135% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار» التابع لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار.

رؤية دبي للاستثمار

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واستعرض فهد القرقاوي في كلمته أمام الجمعية العمومية «وايبا»، رؤية وبرامج مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وأوضح أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وسمعتها كوجهة مفضلة للاستثمار وأن دبي مستمرة في كسب مزيد من ثقة

مجتمع الاستثمار العالمي بفضل قيادتنا الرشيدة التي تعلي من قيم التعاون والشراكة والتسامح، وتضع المستقبل وسعادة الإنسان في مقدمة أولوياتها.

وأكد في كلمته على أهمية دور هيئات ترويج الاستثمار وتأثيرها الإيجابي في المجتمعات والمدن والدول، حيث لاقت مبادرة «قدرات 2030» التي أطلقها «مركز حمدان لمستقبل الاستثمار» بالشراكة مع «وايبا» للعمل على تطوير وبناء القدرات المهنية والمؤسسية والسوقية لجذب «الاستثمار المؤثر في التنمية» إشادة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية.

15 تريليون دولار للتنمية المستدامة

وأعرب فهد القرقاوي في كلمته عن تقديره واعتزازه بثقة أعضاء الجمعية العمومية في جهود دولة الإمارات وإمارة دبي، في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتسهيل عمليات الاستثمار عالمياً، مشيراً إلى أن المشاريع الموجهة نحو أهداف التنمية المستدامة حول العالم تُقدَّر قيمتها ب 15 تريليون دولار بحلول عام 2030، ونوه القرقاوي بأن هيئات ترويج الاستثمار ستلعب دوراً حاسماً في العمل على تعزيز الشراكة مع المستثمرين ودعم وتسهيل نمو وتوسع أعمالهم إقليمياً وعالمياً وخلق فرص جديدة تعزز نمو وازدهار الاقتصاد العالمي.

وتعمل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار من خلال الدور الرائد الذي تضطلع به «وايبا» على تعزيز الشراكة مع هيئات ترويج الاستثمار والتعريف بقدرات الإمارة وريادتها في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً والاستفادة من المزايا التي تقدمها إمارة دبي كبوابة الاستثمار في المستقبل ومركز عالمي للمستثمرين الأجانب.



تشجيع وتيسير التدفقات الاستثمارية

تعمل الجمعية العالمية لهيئات الترويج للاستثمار على تحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها تعزيز التعاون بين الهيئات الأعضاء ودعم تبادل المعلومات بهدف تشجيع وتيسير التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، ومشاركة تجارب الدول والأقاليم في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك في مجال الاستثمار الخارجي، ومساعدة الهيئات الأعضاء على لعب دور استشاري فعال يمكنهم من خلاله تقديم النصح والمشورة لحكومات دولهم حول تطوير وتحديث التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الداعمة للاستثمار وكذلك تيسير خدمات التدريب والتأهيل للهيئات الأعضاء لمساعدتها على القيام بأدوارها بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.