شكرا لقرائتكم خبر عن 48352 مستخدمو تطبيـق «صـحـة» الذكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرضت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تطبيقها الذكي، وعرفت زوار جيتكس بخدماتها الذكية، والتقنيات الحديثة المستخدمة في منشآتها الطبية، خاصة مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أحدث الصروح الطبية التي ينتظرها القطاع الصحي في الإمارات.
وقال بدر بدر القبيسي، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إن التطبيق الذكي ل«صحة» لايزال يشهد إقبالاً كبيراً من قبل المتعاملين، إذ وصل عدد المستخدمين للتطبيق حتى نهاية شهر سبتمبر 2019 إلى 48352 متعاملاً، في حين بلغ عدد المتعاملين الجدد الذين حملوا التطبيق خلال الفترة من 26 يناير إلى 30 سبتمبر 16,165، حيث بلغ معدل زيادة الاستخدام الشهرية للتطبيق 13.77%، ومعدل زيادة المتعاملين الشهرية 5.20%.
كانت هذه تفاصيل خبر 48352 مستخدمو تطبيـق «صـحـة» الذكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.