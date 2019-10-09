شكرا لقرائتكم خبر عن «بايونير» بصدد تنفيذ مشروع لإنتاج الأسمنت في جورجيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تقوم شركة «بايونير» لصناعة الأسمنت بالإمارات، (بايونير للأسمنت)، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من شركة «ريسوت» للأسمنت بعمان، باتخاذ الإجراءات الخاصة لإنشاء مصنع للأسمنت بطاقة إنتاجية سنوية بمقدار 1,2 مليون طن، مجهزاً بجميع الأجهزة والمعدات في جورجيا، شرق أوروبا.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة «بايونير» للأسمنت تمتلك امتيازاً خاصاً بمناجم الحجر الجيري بجورجيا التي ستقوم بتوفير المواد الخام لهذا المشروع الحيوي، وبهذا تكون جورجيا قد منحت شركة «بايونير» للأسمنت فرصة نادرة لتنوع أسواقها المحصورة في الشرق الأوسط إلى مجال أرحب في سوق يمتاز بنمو وتطور بنية تحتية ضخمة، مع معاناتها بسبب النقص في مادة الكلكنر وافتقارها للأسمنت عالي الجودة.
وسيتم إنشاء المصنع بالقرب من تبليسي مجاوراً لمناجم الحجر الجيري، ويجري حالياً استكمال إنهاء الترتيبات المتعلقة بالأسهم والديون للمشروع، وقد تم تحديد بدء أعمال الإنشاءات بالمشروع اعتباراً من الربع الرابع لعام 2019. وتقدر تكلفة المشروع بنحو 200 مليون دولار.
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