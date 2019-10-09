30 مركبة «إينوك لينك» لتوصيل الوقود للعملاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

أطلقت «إينوك» خدمتها الجديدة «إينوك لينك» المخصصة لتوصيل الوقود إلى الشركات، ومالكي أساطيل المركبات في الدولة، وخصصت 30 مركبة متفاوتة السعة لنقل كميات الوقود كمرحلة أولى من الخدمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة في دبي بحضور سيف الفلاسي الرئيس التنفيذي للشركة، وهشام مصطفى المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المشتركة والموارد البشرية وتطوير الأعمال الجديدة، وزيد القفيدي المدير التنفيذي لوحدة أعمال التجزئة في الشركة، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وقال زيد القفيدي إن الشركة خصصت 30 مركبة متفاوتة الحجم والسعة لتوصيل الوقود إلى العملاء التجاريين كمرحلة أولى، على أن يتم الوصيل الوقود للأفراد في وقت لاحق، علما بأن هذه الخدمة تتميز بتكلفتها الزهيدة، وجدواها الاقتصادية العالية وسرعة التوصيل، مشيراً إلى أن هذه الخدمة سيتم نشرها في كل أرجاء الدولة.

واستبعد القفيدي في هذا الوقت أن يتم توصيل وقود الطائرات إلى العملاء التجاريين في هذه المرحلة، في الوقت الذي تقدم فيه الخدمة توصيل مادتي البنزين والديزل إلى العملاء، ومن مميزات الخدمة أنها توفر الوقود في أي وقت، وفي أي مكان، وتعطي إمكانية التحليلات المتقدمة لكفاءة استهلاك الوقود، وإمكانية تعقب الاستهلاك، والحد من التلاعب عبر سلسلة الإمدادات، ومنح معايير عالية وعالمية للصحة والسلامة والبيئة، ويتميز الوقود بأنه ذو جودة عالية وهي خدمة موثوقة من ناحية الإمدادات.

وقال سيف الفلاسي: نحن ملتزمون دائماً بالمساهمة في دور بنّاء في دعم الاستراتيجيات الوطنية طويلة الأمد التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمنطلق عالمي للاقتصاد القائم على المعرفة ونماذج الأعمال المستدامة. ويجسّد إطلاق «إينوك لينك» التزامنا المستمر باستكشاف كل الفرص الواعدة في القطاع، والاعتماد على الابتكار في أعمالنا بما يلبي احتياجات العملاء ويحقق في الوقت نفسه الأهداف التنموية للمجموعة.

إينوك لينك هي خدمة رقمية لتوصيل الوقود إلى الشركات ومالكي أساطيل المركبات، كما ستتوفر الخدمة للاستخدام الشخصي في وقت لاحق. وتقدم «اينوك لينك» خدمات آمنة وموثوقة لتوصيل البترول والديزل إلى المستهلكين والشركات في كل أنحاء المنطقة.

وتم تأسيس «إينوك لينك» من قبل مجموعة «إينوك» في عام 2019، تحت مظلة برنامج مسرّع الأعمال «نكست»، لمواكبة المتغيرات المتسارعة في متطلبات المستهلكين والشركات في المنطقة، وبما ينسجم مع رؤية مجموعة «إينوك» الهادفة إلى إطلاق مشاريع جديدة قائمة على الابتكار.