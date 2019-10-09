شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم تركيا تنخفض.. و2.2% خسائر الليرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول تراجعاً أمس الثلاثاء، وذلك على خلفية تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير الاقتصاد التركي.

وذكرت «بلومبيرج»، أن المؤشر تراجع ب 0.7%، بعدما كان أغلق على تراجع ب 0.5% الاثنين.

وأضافت الوكالة أن سعر صرف الليرة شهد تحسناً أمس، حيث ارتفع ب 0.3% ليسجل الدولار 5.8124 ليرة، بعدما تراجعت 2.5% الاثنين، ليكون بذلك إجمالي خسائرها في يومين 2.2%. (د ب أ)

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