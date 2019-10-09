إطلاق صراف آلي بين الأذكى عالمياً في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أطلقت «ديبولد نيكسدورف»، أمس، جهاز صراف آلي ذكي جديداً ضمن سلسلة «دي إن سيريز»، وقالت الشركة إن التقنية الأكثر ذكاء للجهاز تتميز بقدرته على إعادة تدوير الأموال ذاتياً، كما يستطيع الجهاز إرسال بلاغات مبكرة عن احتمالية حدوث عطل ما، كما يوفر على البنوك 25 إلى 30% من الكلفة التشغيلية مقارنة بالأجهزة الحالية.

وقال حبيب حنا المدير الإداري للشركة لمنطقة الشرق الأوسط، إن طرح سلسلة الحلول هذه في الإمارات وأسواق منطقة الشرق الأوسط تم بعد نجاحها في تقديم هذه الحلول إلى 18 مؤسسة مالية في 13 دولة.

وتحدث عن مزايا الجهاز الجديد قائلاً: إنه قادر على إدارة نقود السحب والإيداع بكفاءة عالية، إذ يمكنه التمييز بدقة عالية واستبعاد بعض العملات التي دخلت ضمن عملية الإيداع من أن توضع ضمن الأموال المخصصة للسحب.

وقال إن الشركة تعاقدت مع بنك محلي، ورجح دخوله العمل في الربع الأول من العام المقبل، كما توقع المزيد من الصفقات مع البنوك المحلية في المرحلة المقبلة.

كما توقع أن يكون لأجهزة الصراف الآلي الذكية الريادة للسوق خلال ال12 إلى 18 شهراً المقبلة، لافتاً إلى أن الكلفة التشغيلية لهذا الجهاز تقل عن أجهزة الصراف العادية الموجودة في السوق بنحو 25 إلى 30 في المئة، لكونه يقوم بتدوير النقد، وبالتالي يحتاج إلى عدد زيارات محدودة، مقارنة بالأجهزة الأخرى، كذلك يعتبر أكثر توفيراً من ناحية الطاقة، إذ يقل استهلاكه من الطاقة بنسبة 35 في المئة مقارنة بالأجهزة الأخرى. كما أن هذا الجهاز يقدر بنحو ثلث حجم الأجهزة الأخرى المتوفرة في السوق، وبالتالي يتناسب مع حاجات البنوك، خاصة وحدات الصراف الآلي في مراكز التسوق.

ولفت إلى وجود توافق للصراف الجديد مع أجهزة الهواتف المحمولة الذكية، إذ يمكن للعميل أن يبدأ بعض المعاملات عن طريق الهاتف الذكي، ويستكملها من جهاز الصراف الآلي.

وعن تواجد الشركة في السوق المحلي وحجم أعمالها، أفاد حنا بأن عملاءها في السوق المحلي سبعة، أو ثمانية بنوك، وعدد أجهزتها في السوق المحلي حالياً وصل إلى نحو ال2000 جهاز صراف.