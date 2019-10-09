28.5 مليون درهم تداولات «الدار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.1% عند مستوى 5070.19 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم البنوك والاستثمار والطاقة والصناعة.

شهد السوق تداول 33.48 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 90.4 مليون درهم، نفدت من خلال 1011 صفقة، وجرى تداول أسهم 19 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 6 شركات.

وتصدر سهم «الدار» التداولات بقيمة 28.5 مليون درهم، وصعد بنسبة 0.96% مغلقاً عند 2.11 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 20 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.15% مغلقاً عند 5.26 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بلغت 12.5 مليون درهم، وهبط بنسبة 0.13% إلى 7.69 درهم.

وسجل سهم «منازل» الارتفاع الأكثر بنسبة 3.75% مغلقاً عند 0.42 درهم، تلاه سهم «أغذية»، وصعد بنسبة 3.65% إلى 3.69 درهم، ثم سهم «رأس الخيمة العقارية» وارتفع 1.78% إلى 0.46 درهم.

وبالعكس، نزل سهم «أدنوك للتوزيع» 2.59% وأغلق عند 2.63 درهم، تلاه سهم «أركان»، بهبوطه 1.47% مغلقاً عند 0.47 درهم.