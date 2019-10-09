شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة اقتصادية.. يعنى إيه السحب على المكشوف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام، القيام بعمليات سحب على المكشوف مما زاد من أعبائها.

وتسحب الشركات أموالا لتغطية تكاليف مشروعات، أو دفع مستحقات عاملين، أو مقاولين أو غيرها من أعمال الشركة، وبحسب مصادر بقطاع الأعمال العام فإن هناك شركات سحبت مبالغ كبيرة على المكشوف تخطت المليار جنيه لكل شركة.

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اعرف يعنى إيه السحب على المكشوف؟

ببساطة يمكن للعميل السحب من البنك إذا احتاج إلى سيولة ورصيده صفر، أو أقل من المبلغ الذى يحتاجه، وبالتالى يقوم البنك بمنحه السيولة كدين عليه ويظهر الرصيد بالسالب.

وبالنسبة للشركات يمكنها السحب بمبالغ اعلى من أرصدتها فى البنوك بفائدة مرتفعة، وباتفاق مع ادارة البنك ومعها على أساس وجود مشروعات قائمة أو شيكات سيتم توريدها لصالح البنك الذى تتعامل معه كما يمنحها البنك خطابات ضمان لتنفيذ مشروعات كبيرة حتى وان لم يكن الشركة تمتلك قيمة الضمانات فى أرصدتها البنكية.

وتعتبر تلك الآلية وسيلة لإنقاذ الشركات من إعلان إفلاسها أو تصفيتها.