شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع لتعوض خسائر الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم لتعوض بعض خسائر الجلسة الماضية على الرغم من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وانحسار التفاؤل إزاء المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وكانت المعادن النفيسة قد تلقت دعماً اليوم من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إدراج نحو 28 شركة صينية في قائمة سوداء بسب انتهاكات حقوق الإنسان للأقليات في الصين.



وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا فرض قيود على حصول مسؤولين صينيين على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة بسبب ارتباطهم بانتهاكات حقوق الإنسان.

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ويخشى محللون من أن تؤدي هذه الخطوات إلى مزيد من التصعيد بين البلدين في الملف التجاري قبيل جولة جديدة من المفاوضات يومي الخميس والجمعة هذا الأسبوع.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.2 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.9% إلى 17.70 دولار للأوقية بعد خسائر أمس بنسبة 0.5%، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.86 دولار وأقل سعر عند 17.305 دولار.