شكرا لقرائتكم خبر عن "باول": هناك تباطؤ بالفعل في النمو الاقتصادي لكن يمكن معالجته والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن هناك توافق بنين أعضاء البنك المركزي على أن النمو الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة يمكن استمراره، لكن هناك مخاطر تضغط عليه.



وأضاف "باول" بأن معظم التوقعات تصب في صالح استمرار النمو الاقتصادي واقتراب التضخم من المستهدف.



ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الاحتياطي الاتحادي على أنه سيتم الإعلان قريبا عن إجراءات من شأنها تخفيف قيود السيولة وزيادة الاحتياطيات لدى البنوك في الفترة المقبل.

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وذكر "باول" إن البنك المركزي سيشتري سندات قصيرة الأجل لزيادة السيولة التي تراجعت في السنوات الأخيرة وضغطت على أسواق المال في الأسابيع القليلة الماضية.



يُذكر أن الاحتياطي الاتحادي نفذ عمليات "ريبو" من خلال شراء سندات وأوراق رهن عقاري من البنوك وصناديق التحوط مقابل ضخ سيولة بعشرات المليارات من الدولارات.



يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال هناك انقسام ببين أعضاء الاحتياطي الاتحادي بشأن المزيد من خفض الفائدة بعد تقليصها مرتين هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2008.