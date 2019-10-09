الاقتصاد

الين الياباني يرتفع قليلاً في ظل جاذبية الملاذ الآمن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع قليلاً في ظل جاذبية الملاذ الآمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني على نحو طفيف أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم التي شهدت إقبالا من المستثمرين على الملاذات الآمنة تتحوطاً في مواجهة القلق من تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.


كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت إدراج ما يقرب من 28 شركة صينية في قائمة سوداء بسبب ما تراه واشنطن من انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب بكين.


وطالبت الحكومة الصينية برفع هذه العقوبات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد مشيرة إلى أن بكين لا تتدخل في قضايا الآخرين.

Advertisements


يأتي ذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين يومي الخميس والجمعة المقبلين.


وأظهرت بيانات حكومية أن الحساب الجاري الياباني سجل فائضاَ بنحو 1.72 تريليون ين في الشهر الماضي، كما ارتفع إنفاق الأسر بنسبة 1% بينما توقع محللون ارتفاعا بنسبة 0.9%.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 107.1، وسجل أعلى سعر عند 107.4 وأقل سعر عند 106.8.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الين الياباني يرتفع قليلاً في ظل جاذبية الملاذ الآمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا