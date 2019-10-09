شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع قليلاً في ظل جاذبية الملاذ الآمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني على نحو طفيف أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم التي شهدت إقبالا من المستثمرين على الملاذات الآمنة تتحوطاً في مواجهة القلق من تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت إدراج ما يقرب من 28 شركة صينية في قائمة سوداء بسبب ما تراه واشنطن من انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب بكين.



وطالبت الحكومة الصينية برفع هذه العقوبات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد مشيرة إلى أن بكين لا تتدخل في قضايا الآخرين.

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يأتي ذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين يومي الخميس والجمعة المقبلين.



وأظهرت بيانات حكومية أن الحساب الجاري الياباني سجل فائضاَ بنحو 1.72 تريليون ين في الشهر الماضي، كما ارتفع إنفاق الأسر بنسبة 1% بينما توقع محللون ارتفاعا بنسبة 0.9%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 107.1، وسجل أعلى سعر عند 107.4 وأقل سعر عند 106.8.