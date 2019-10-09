شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يمحو مكاسبه ويغلق على تراجع طفيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك بضغطٍ من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكانت المخاوف بشأن تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد خيمت على الأسواق ودفعت المستثمرين نحو الملاذات الآمنة كالذهب، لكن تصريحات إيجابية من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإمكانية التوصل إلى اتفاق أعادت التفاؤل مجددا.

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ورغم ذلك، تلاشى الطلب على المعدن النفيس قبيل إغلاق الجلسة مع ترقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" وفي انتظار صدور محضر اجتماع البنك المركزي غدا.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.2 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة تقل عن 0.1% إلى 1503.90 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1515.3 دولار وأقل سعر عند 1492.1 دولار.