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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" ينخفض قليلاً بعد الكشف عن وتيرة تسليم الشركة لطائراتها والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "بوينج" خلال تعاملات اليوم في أعقاب إعلان الشركة عن بيانات سلبية تتعلق بوتيرة تسليمها للطائرات مع استمرار أزمة وقف الطراز "737 ماكس".
وأعلنت "بوينج"" تسليم طائرات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري يعادل نصف ما تم تسليمه في نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت الشركة الأمريكية عن تسليم 302 طائرة في الفترة من بداية يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضيين بانخفاض نسبته 47% من نفس الفترة من عام 2018.
بالمقارنة، سلمت المنافسة الأوروبية "إيرباص" نحو 571 طائرة من طرازات مختلفة حول العالم في أول تسعة أشهر من عام 2019.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، بلغ إجمالي ما سلمته "بوينج" 26 طائرة فقط مقارنة بتسليم 87 طائرة في نفس الشهر من عام 2018.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "بوينج" (BA) بحلول الساعة 17:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 375.7 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 377.08 دولار وأقل سعر عند 368.6 دولار.
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