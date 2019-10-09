شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال إلكتريك" يواصل التراجع بعد تجميد المعاشات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "جنرال إلكتريك" خلال تعاملات اليوم مواصلا خسائره متأثراً بمخاوف المستثمرين بشأن مدى نجاح خطة الشركة في تقليص ديونها.



كانت الشركة الصناعية الأمريكية قد أعلنت أمس عن خطة لتجميد معاشات نحو عشرين ألف موظف في الولايات المتحدة.



وسوف يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من الأول من يناير/كانون الثاني عام 2021 وأشارت الشركة إلى أنها تستهدف تقليص العجز في معاشات التقاعد بما يتراوح بين خمسة وثمانية مليارات دولار.

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وعلى أثر ذلك، تتوقع "جنرال إلكتريك" خفض ديون تصل إلى ستة مليارات دولار بعد تنفيذ خطة تجميد المعاشات.



كانت الشركة قد اتخذت الشهر الماضي خطوات لخفض ديون تتراوح بين تسعة وأحد عشر مليار دولار، وذلك في ظل الجهود الرامية إلى تقليص ديونها وهيكلة أعمالها.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "جنرال إلكتريك" (GE) بحلول الساعة 17:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% إلى 8.33 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 8.5 دولار وأقل سعر عند 8.31 دولار.